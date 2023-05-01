قناة «TEN» تبرز احتفالية «الوطن» بمرور 11 عاما على تأسيسها

عرضت نشرة «أخبار ten» المذاعة على قناة «ten»، تقريرا تليفزيونيا عن احتفالية جريدة «الوطن» بمرور 11 عاما على تأسيسها.

مواكبة التطور في السوق الإعلامي

وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التهنئة لجريدة الوطن لمرور 11 عاما على تأسيسها، قائلا: «كل عام والوطن طيب، سواء مؤسسة الوطن أو الوطن الكبير، والشعور بالناس، والكلمة الحرة التي تخرج من الوطن، هذا ما رأيناه في الثورة، ومع تمرد، ومواقف كثيرة للجريدة، والمواطن يشعر بذلك بشكل جيد، وكل سنة من ارتقاء لارتقاء».

ولفت حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن جريدة الوطن خلال 11 عاما، أثبتت أنها تواكب التطورات والحركة التي تحدث في السوق الإعلامي، موضحا أن السوق الإعلامي الرقمي، والجريدة الورقية، لها معايير تحسب وتشاهد، وأصبحت الأمور لا تقيم بشكل شخصي، لكن رقميا، وبالتالي الحكم على النتائج، والوطن يؤدي أرقاما عظيمة وهذا مصدر فخر.

وقال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم ، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الوطن تسعد بالاحتفال بالعيد الـ11، التي خرجت في ظروف صعبة قبل حكم جماعة الإخوان الإرهابية بفترة قصيرة، وعانت طوال حكم الإخوان وحرقت مرتين، لكن ما تسعد به الجريدة هذا العام، بأنها تحتفل وسيناء تطهرت من الإرهاب.

أكثر من 20 مليون متابع للوطن على فيسبوك

ولفت إلى أن عدد متابعي جريدة الوطن على فيسبوك، أكثر من 20 مليون شخص، وهذا بفضل الزملاء في الجريدة، الذين يشكلون مصدر فخر، وهم من أفضل الأجيال الصحفية الموجودة، ويمتلكون مهارات الاتصال التي أحدثوا بها تأثيرا وتحقيق شعار «الوطن قوته في ناسه».