عضو «الشيوخ» بالحوار الوطني: يجب البحث عن مشكلات المستثمرين وحلها

قال النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن المجتمع المدني خلال الفترة الماضية قدم العديد من المبادرات التي تخدم المجتمع، وكان من ضمنها مبادرة «ازرع».

وأضاف فهمي، خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني: «نبحث اليوم عن فرص استثمارية للمستثمر الأجنبي، متسائلا: «أين المستثمر المحلي الذي يعد مرآة للمستثمر الأجنبي؟ علينا أن نبحث عن المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل عام ونعمل على حلها».

وقدم فهمي، عددا من التوصيات، وهي:

أولا: سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية في 16 مايو الماضي، ووضع خطة تنفيذية محددة تشمل الإجراءات المطلوبة ومن يقوم بها، وكذلك وضع خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصورة دورية للمجلس.

نظام ثابت لإصدار الرخص الذهبية

ثانيا: تأسيس نظام ثابت لإصدار الرخص الذهبية بشكل يشمل جميع القطاعات المحلية والأجنبية دون حد أدنى لرؤوس الأموال.

ثالثا: فصل التدخل بين جهات الولاية على الأراضي، والتعامل مع المستثمر من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

رابعا: تعزيز دور القطاع الخاص الوطني والمحلي، وفرص مشاركة القطاع الخاص مع العام.

خامسا: التوسع في المناطق الحرة، والعمل على الاستغلال الأمثل لها.

سادسا: ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التحول الرقمي للحد من البيروقراطية، وتبسيط الموافقة على الاستثمار.

إصدار قانون تداول المعلومات

سابعا: العمل على إصدار قانون تداول المعلومات لتوفير الشفافية اللازمة، وتسهيل حصول المستثمر على المعلومات بشأن الاقتصاد المصري ومحاربة الفساد وضمان وتكافؤ الفرص لجميع المستثمرين.

ثامنا: الإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإصدار خطة تنفيذية مصحوبة بمؤشرات أداء رئيسية لتخارج الدولة من القطاعات المنصوص عليها في وثيقة سياسات ملكية الدوله وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر ومستثمر استراتيجي أو أنظمة الشراكة المتنوعة بين القطاعين العام والخاص.