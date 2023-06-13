«الأرصاد» تعلن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة: عاصفة ترابية ورياح

تحذيرات شديدة من جانب الهيئة العامة للأرصاد الجوية من العاصفة الترابية التي تشهدها عدد من المناطق المختلفة اليوم، والتي تؤدي إلى تدهور الرؤية للأفقية تحديدا في صعيد مصر، الأمر الذي جعل الكثير من سكان بعض المناطق يتساءلون عن وضع وموقف حالة الطقس والعاصفة الترابية في أماكنهم، وتحديدا في القاهرة الكبرى، لتوضح الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والعاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة.

موقف القاهرة الكبرى من العاصفة الترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موقف القاهرة الكبرى من العاصفة الترابية التي تشهدها عدد من المناطق المختلفة اليوم، إذ أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق المختلفة والتي تصل إلى بعضها لحد العاصفة الترابية، ولكن بالنسبة للقاهرة الكبرى، فلن تكون إلا مجرد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتحديدا في منطقة جنوب القاهرة، ولكنها لا تصل إلى حد العاصفة الترابية على القاهرة.

الأماكن الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها إلى الأماكن الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية، إذ يسود طقس شديد الحرارة يصاحبه رمال مثارة تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد، ويؤدي استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى تدهور الرؤية الأفقية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أيضا أن تتقدم العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة المقبلة لتؤثر على مناطق من خليج السويس، ووجهت تحذيراتها للمواطنين بالسير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وإغلاق المنافذ والأبواب بإحكام وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.