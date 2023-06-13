رفع درجة الاستعداد للتعامل مع آثار الطقس السيئ في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة قبل قليل انتشار جميع المعدات والأطقم، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والميادين، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

رفع تراكمات مياه الأمطار في البحيرة

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، والالتزام بعمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول حول مياه الأمطار.

ووجهت« بلبع» باستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذلك جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها.

كما شددت على مراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، موجهة بتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

سقوط أمطار غزيرة في البحيرة

وتعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة صباح اليوم إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، تصاحبها أتربة ورمال مثارة نتيجة رياح جنوبية نشطة.