محافظ بني سويف يطالب المواطنين بالحذر من الطقس السيئ

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتعامل مع تحذيرات هيئة الأرصاد بتأثر البلاد بقدوم منخفض جوي وكتل هوائية من الصحراء الغربية، تؤدي إلى نشاط قوى لرياح مثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى حد العاصفة، مع استمرار سيطرة السحب الرعدية ووجود فرصة قائمة ومهيئة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

غرف عمليات لمتابعة تداعيات لحالة الطقس المتوقعة

وكلف محافظ بني سويف رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية ، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء والطرق وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

تحذيرات للمواطنين بسبب حالة الطقس غير المستقرة

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة توخي الحذر حال تواجدهم في خارج المنازل، والابتعاد عن أية مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية، وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بشدة هبوب الرياح المتوقعة.