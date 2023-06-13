السجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لمتهم بإحراز سلاح ناري ببورسعيد

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، متهما بإحراز سلاح ناري وطلقات بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية، في القضيه رقم 1343 لسنة 2023 جنح الضواحي، والمقيدة برقم 370 لسنة 2023.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى 18 أغسطس 2021، إلى ضبط المتهم «محمد صالح علي محمد حامد» وشهرته «تقاوي»، بائع فاكهة، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، وذخائر عبارة عن طلقة تستعمل على السلاح الناري، حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

أقوال الشهود

وشهد مازن محمد علاء الدين، نقيب شرطة ومعاون قسم شرطة الضواحي، بأنه تمكن من ضبط المتهم بإذن من النيابة العامة على خلفية القضية رقم 4854 لسنة 2021 جنح الضواحي من الطريق العام، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري «فرد خرطوش»، وبفحصه عثر بداخل ماسورته على طلقه من النوع الخرطوش، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.

تقرير الأدلة الجنائية

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مللي، والسلاح صالح للاستعمال، وطلقة واحدة وهي صالحة للاستعمال على نفس السلاح الناري المذكور.