احذر رسالة التحديث.. قانوني يوضح عقوبة الاستيلاء على بيانات الحسابات البنكية

«مطلوب تحديث البيانات» تلك الرسالة يتلقاها عدد كبير من المواطنين على هواتفهم المحمولة يزعم مرسلها أن بطاقة البنك «الفيزا» سيتم إيقافها في حالة عدم التحديث، ووفق حديث الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض فإن جميع تلك الرسائل يكون الغرض منها النصب، ويجب أن يكون جميع المواطنين على حذر من تلك الرسائل

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، جرم الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وبطاقات الدفع الإلكتروني، وحدد عقوبة وفق نص المادة 23 من القانون فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».

الحبس 6 أشهر

وتابع الخبيبر القانوني أن جريمة الاستيلاء على بيانات بطاقة البنوك هي جريمة حتى لو لم يتمكن المتهم من الاستيلاء على الأموال البنكية الموجودة فيها فإن قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير».