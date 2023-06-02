كيفية تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي بخطوات بسيطة.. قانوني يوضح

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي في النقض، إن تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي يشترط أن يكون وفق مستند رسمي وهو إيصال مرافق مكتوب فيه بيانات المواطن، وبالتالي فإن موظف الأحوال المدنية يقوم بإثبات العنوان الموجود في إيصال المرافق (كهرباء- غاز- مياه).

ضوابط تغيير بيانات محل الإقامة

وأضاف عبد الله لـ«الوطن»، أن تغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي يشترط أن تستخرج من السجل المدني وتقديم المستندات التي يقتضي معاها تعديل البيانات سواء كانت محل الإقامة أو الوظيفة، ولا يمكن استخراج البطاقة إلكترونيًا عند تعديل أي بيانات.

وتابع عبد الله أن بطاقة الرقم القومي تستخرج إلكترونيًا في حالة طباعتها كما هي دون تعديل أي بيانات، أي يتم دفع الرسوم المستحقة لاستخراجها ببطاقة الدفع المباشر أو البريد، وبعدها اتباع التعليمات عبر الرابط المتاح داخل منصة مصر الرقمية أو وزارة الداخلية.

خطوات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي

- ملء استمارة بطاقة الرقم القومي قبل التسليم إلى الأحوال المدنية.

- تقديم مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد (إيصال مرافق).

- يجب أن يكون إيصال المرافق مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها.

- تقديم إيصال مرافق حديث يوضح أن الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.

- يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي.

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

خطوات تغيير المهنة أو الوظيفة في بطاقة الرقم القومي

- ملء استمارة الرقم القومي.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.