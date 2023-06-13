أبوالغيط: نرحب بتحركات العراق في الفترة الأخيرة لتخفيض حدة التوتر بالإقليم

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، بتحركات العراق خلال الفترة الأخيرة لتخفيض حدة التوتر في الإقليم.

لقاء أبو الغيط مع رئيس وزراء العراق

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة ورؤية بغداد حول التكامل الاقتصادي العربي، في إطار الزيارة التي يقوم بها السوداني لمصر.

الاستماع لرؤية السوداني

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن أبو الغيط استمع باهتمام، خلال اللقاء، لرؤية السوداني حول تطورات الأوضاع في العراق، خاصة في ضوء إقرار الموازنة الحكومية مؤخراً ولمدة ثلاث سنوات، وفي ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسي أعقب فترة من التوترات.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة أكد اقتناعه بأهمية الدور العراقي في المنظومة العربية، مُشيرا إلى أن جهود بغداد في الفترة الأخيرة من أجل تخفيض حدة التوتر في الإقليم، تنعكس إيجاباً على حالة الاستقرار في المنطقة.

الحديث عن التكامل الاقتصادي

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط استمع كذلك للرؤية التي استعرضها رئيس الوزراء العراقي حول تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة عبر عددٍ من المشروعات المشتركة التي تتبناها بلاده، خاصة في مجالات السكك الحديدية وتحديث الموانئ لتسهيل التجارة بين دول المنطقة، وإلى خارجها.

وقال أبو الغيط إن "التكامل الاقتصادي يظل مفتاحاً مهماً لتحقيق الاستقرار والازدهار في العراق، وكافة الدول العربية"، مُعرباً عن قناعته بأن الملف الاقتصادي يتعين أن يستحوذ على الأولوية اليوم للقضاء على بطالة الشباب وتوفير فرص العمل.

تناول عدة قضايا عربية

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا العربية، حيث رحب أبو الغيط بقيام العراق بدوره الطبيعي في دعم مختلف القضايا العربية ذات الأهمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ونوه بأن أبو الغيط حرص، في نهاية اللقاء، على اصطحاب رئيس الوزراء العراقي في جولة ميدانية في المبنى المُلحق الجديد للجامعة العربية، والذي قام العراق بتوفير التمويل له بمنحةٍ كريمة للجامعة، ويُنتظر أن يجري الانتهاء من المبنى المُلحق وافتتاحه في فترة قريبة.