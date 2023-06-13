وزير الكهرباء العراقي: تعاقدنا مع شركة إيطالية لرسم خريطة لتحديث منظومتنا

قال المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي، إنّ مجلس الوزراء العراقي في بداية استلام المسؤولية اتخذ قرارا في مجلس الوزراء أن تتحول العراق تدريجيا للمنظومات الذكية، وهو الحل الأفضل لاستهلاك الطاقة غير المجدي والهدر الكبير في الطاقة بسبب عدم دفع أجور الطاقة في بعض الدور السكنية وغيرها.

فاضل: التعاقد مع شركة إيطالية وتقديم الدراسة خلال 3 أشهر

وأضاف «فاضل»، خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «قررنا التعاقد بشكل سريع مع شركة إيطالية لتقديم دراسة خلال 3 أشهر لرسم خارطة للتوجه بتقليل هذه الضياعات ولنتحول من منظومات سابقة إلى ديجيتال».

طرح الدراسة في أول أكتوبر المقبل

وتابع وزير الكهرباء العراقي: «ستطرح هذه الدراسة في 1 أكتوبر 2023 وسنبدأ بالتحول التدريجي ابتداء بالمناطق الصناعية والمرحلة الثانية المناطق الساكنة وسنحول الشبكات إلى شبكات أرضية».

وأشار إلى أنّه اطلع على هذه التجربة الناجحة في مصر، وسنتبادل الخبرات في هذه المجالات ونحتاج إلى عامين للوصول إلى تنحول كامل.