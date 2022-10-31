أحمد فؤاد سليم الصوت الرسمي لـ قناة القاهرة الإخبارية.. «فنان بدرجة مقاتل»

«نبرة صوتك تحدد هويتك وشخصيتك» كلمات أكدها باحثون من عدة دول، وأن لكل صوت سماته القادرة على أسر قلوب المستمعين والوصول إليهم من خلال آذانهم، وبتطبيق ذلك على الفنان أحمد فؤاد سليم، الذي يملك صوتًا جذابًا تشعر معه أنك في حضرة «حكواتي» مصري أصيل، تجلس أمامه تستمع إليه، وتقف عند كل كلمة كأنها جرسًا موسيقيًا مستقلًا بذاته، مستمتعًا بأدائه.

أحمد فؤاد سليم، الذي بدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي، الوجه المصري المنحوت، كأنه تسلل من الحضارة القديمة إلى عصرنا الحالي، يقف بشموخ معتزًا بعروبته وبلغته العربية، حريصًا على أن كل حرفِِ يخرج من فمه يأخذ حقه ومساحته، حتى استحق عن جدارة بأن يكون معبرًا عن الصوت المصري في كثير من الفعاليات الوطنية.

هنا القاهرة.. عاصمة الخبر

«أحمد فؤاد سليم.. الصوت الرسمي للقاهرة الإخبارية»، هكذا جاء إعلان أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإشارته إلى اختيار الفنان القدير صاحب «الحِس الوطني» ليكون معبرًا بنغمات صوته عن القناة الجديدة التي يترقب الجميع انطلاق بثها في الساعة الـ7 مساء اليوم الاثنين.

أحمد فؤاد سليم.. خامة صوت لا تعرف التقليد

«من البداية الخبر حكاية.. التاريخ حكى.. كتب وقال هنا القاهرة.. القاهرة عاصمة الخبر»، كلمات حملها صاحب الصوت الرنان، في «برومو» قناة القاهرة الإخبارية، ليجعلك بكل ما تحتويه نبرات صوته من عمقِِ ودفءِِ تترقب انطلاقة هذه القناة التي جمعت كتيبة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، ومذيعين على قدر كبير من الخبرة والمعرفة.

أحمد فؤاد سليم فنان بدرجة مقاتل، مصري أصيل وأحد جنود نصر أكتوبر العظيم عام 1973، يعرف جيدًا قيمة تراب وطنه الذي روى بدماء أبنائه الأبرار للحفاظ على هذا البلد الآمين من الضياع، يعرف جيدًا أنه من أصحاب الأصوات المميزة بفضل إجادته للغة العربية، وهو ما أرجعه لمواظبته على قراءة القرآن الكريم يوميًا «نعمة من الله خايف أتحسد عليها».

يرى في نفسه أنه من فئة الممثلين الذين يبحثون عن المعنى في كل ما يقدمه «لو معرفتش المعنى مش هتعرف توصله للناس، لازم أفهم عشان أفهّم الآخرين، دي قضيتي في التمثيل، ولذلك إتقان آيات القرآن تكون في فهمها، ربنا بيكلمك ويقولك معاني ممكن ماتخدش بالك منها، لما تقراها وتفهمها تعود لإنسانيتك، ابحث عن المعنى هتفهم بشكل عام».