المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الهيروين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج مخدر الهيروين ببورسعيد.

ضبط هيروين بحوزة المتهم

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 من شهر فبراير عام 2023، بدائرة قسم الضواحي، والمتهم فيها هيثم محمد علي محمد الكفراوي ويعمل «سمّاك»، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتم ضبط المتهم بإذن من النيابة العامة، وعثر بين طيات ملابسه على 58 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش الدراجة النارية عثر على 162 لفافة للهيروين، وبمواجهته أقر باحرازها للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والدراجة للترويج، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

10 سنوات وغرامة مالية

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، عما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضيه رقم 1295 لسنه 2023 جنح الضواحي.