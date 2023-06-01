السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالإتجار في مخدر الهيروين بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، شاب بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين احمد عبد التواب صالح، رئيس بالمحكمة، و أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل .

كمية من الهروين

تعود وقائع القضية رقم 467 لسنة 2022 أسيوط الجديدة إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط بقيام شاب يدعى حسام الدين بمعاودة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامه بتجهيز كمية من الهيروين المخدرة لتسليمها إلى أحد عملائه بمدخل الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة.

7 اسطوانات من مخدر الهيروين

وبتقنين الإجراءات استهدفت قوة من الشرطة بقيادة الرائد أحمد مفتاح المكان المحدد، وفور وصول المتهم مستقلا سيارة تاكسي والذي توقف على جانب الطريق، وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته 7 اسطوانات من مخدر الهيروين ومبلغ مالي 400 جنيه.