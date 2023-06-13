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وزير الزراعة الأسبق بالحوار الوطني: يجب إنشاء صوامع كافية لتقليل فاقد القمح

كتب:

سحر عزازي
06:33 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، إن تعدد الكيانات التي تمثل الفلاحين، والتي تخطى عددها 20 جهة، أمر يحتاج إلى إعادة النظر، مطالبا بضرورة توحيدها، وأن تكون هناك جهة واحده تمثلهم.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، ضمن المحور الاقتصادي، والمخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الزراعة والائتمان.

الحفاظ على الأراضي الزراعية

ولفت «أبو حديد» إلى أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تجريفها، مطالبا بتطوير الري الحقلي والحديث والذي يوفر 13 مليون مترمكعب من المياه مقارنة بالري بالغمر والعادي.

وأوضح، أنه يجب العمل على إنشاء الصوامع الكافية لتخزين القمح، لاستيعاب الكميات التي تُنتج سنويا في مصر وتقليل الفاقد.

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