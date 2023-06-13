موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الدقهلية.. باق من الزمن 15 يوما
كتب:
آية حسنين
06:46 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الدقهلية
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 بالدقهلية، خاصة مع قرب انتهاء شهر ذي القعدة، وبداية شهر ذي الحجة، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وذلك للانتهاء من الاستعدادات اللازمة لعيد الأضحى المبارك.
موعد صلاة العيد الكبير 2023 بالدقهلية
وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة العيد الكبير 2023 بمحافظة الدقهلية وكل المدن والقرى التابعة لها في الساعة 6:18 دقيقة صباحا.
موعد العيد الكبير 2023
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن غرة شهر ذي الحجة 1444 هجريا يوم الاثنين 19 يونيو، ووقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، وعيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو.
صلاة عيد الأضحى المبارك 2023
ويستعد المواطنون لعيد الأضحى المبارك بالعادات والطقوس المعروفة، مثل أداء صلاة العيد الكبير 2023 في المساجد والساحات الشعبية، والقيام بذبح الأضاحي، والتنزه في الأماكن المختلفة، بالإضافة للسفر للمدن الساحلية والمصايف.