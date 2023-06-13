موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الدقهلية.. باق من الزمن 15 يوما

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 بالدقهلية، خاصة مع قرب انتهاء شهر ذي القعدة، وبداية شهر ذي الحجة، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وذلك للانتهاء من الاستعدادات اللازمة لعيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 بالدقهلية

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة العيد الكبير 2023 بمحافظة الدقهلية وكل المدن والقرى التابعة لها في الساعة 6:18 دقيقة صباحا.

موعد العيد الكبير 2023

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن غرة شهر ذي الحجة 1444 هجريا يوم الاثنين 19 يونيو، ووقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، وعيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو.

صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

ويستعد المواطنون لعيد الأضحى المبارك بالعادات والطقوس المعروفة، مثل أداء صلاة العيد الكبير 2023 في المساجد والساحات الشعبية، والقيام بذبح الأضاحي، والتنزه في الأماكن المختلفة، بالإضافة للسفر للمدن الساحلية والمصايف.