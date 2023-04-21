وكيل وزارة الشباب الجيزة: 104 مراكز استقبلت صلاة العيد اليوم

قال الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه بتفعيل مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، وذلك بفتح مراكز الشباب طوال أيام العيد وحتى نهاية الأسبوع المقبل مجانًا، أمام آلاف الجماهير التي لمست الطفرة الإنشائية، والأنشطة الكثيرة التي شهدتها مراكز الشباب، ليس في محافظة الجيزة فقط ولكن في جميع محافظات الجمهورية .

فتح مراكز الشباب أمام الجماهير طوال أيام العيد

وأضاف الوكيل في بيان صحفي، اليوم، إنه في إطار تنفيذ توجيهات الوزير، نسقت مديرية الشباب والرياضة على مدار الأسبوع الماضي مع مديرية الأوقاف بالجيزة، لتحديد واختيار عدد من مراكز الشباب لأداء شعائر صلاة العيد، ثم بدء تفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي شدد على فتح مراكز الشباب أمام المواطنين مجانًا وبدون مقابل، حيث جرى التجهيز لها من مساء ليلة العيد بتوفير الألعاب الترفيهية والهدايا، وألا يقتصر ذلك على اليوم الأول فقط ولكن طوال أيام عيد الفطر المبارك، لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، مضيفًا أنّ مراكز شباب الجيزة حازت على إقبال منقطع النظير خاصة مراكز حياة كريمة التي اكتظت بالمصلين والمترددين.

زحام غير مسبوق في مراكز الشباب

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّ صلاة العيد أقيمت في 104 مراكز شباب بمدن وقرى محافظة الجيزة تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين، في ضوء التشديد على إتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف، لافتًا إلى أنّ هذه المراكز شهدت في أول أيام العيد زحامًا غير مسبوق، حيث امتلأت جنبات مراكز شباب بالمصلين بعد أنّ فتحت أبوابها لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.