موعد صلاة العيد 2023 في لبنان.. يختلف من محافظة لأخرى

يختلف موعد صلاة العيد 2023 في لبنان من محافظة لأخرى، حيث سيصبح موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في العاصمة بيروت، في تمام الساعة 6:03 صباحًا، أما توقيت صلاة العيد الفطر 2023 في لبنان في مدينة عرسال، في الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2023 في لبنان

وبحسب موقع الإذاعة اللبنانية فسيكون موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة مراجع، في تمام الساعة 6:04 صباحًا، أما موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة بعبدا، في تمام الساعة 6:03 صباحًا، فيما سيكون موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة النبطية، في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2023 في لبنان- المحافظات

أما موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة صيدا، فسيكون في تمام الساعة 6:04 صباحًا، وكذا وقت صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة زحل، في تمام الساعة 6:02 صباحًا، وسيكون موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة طرابلس، في تمام الساعة 6:01 صباحًا، فيما سيكون موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة بعلبك، في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وكذا سيصبح موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة الابن، في تمام الساعة 6:03 صباحًا، أما موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة بنت جبيل، في تمام الساعة 6:05 صباحًا، في الوقت الذي سيكون موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة الناقورة، في تمام الساعة 6:06 صباحًا، بينما سيكون موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة أكار، في تمام الساعة 5:59 صباحًا، وأخيرا سيكون موعد صلاة العيد 2023 في لبنان في مدينة قانا، في تمام الساعة 6:05 صباحًا.