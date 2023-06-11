تفاصيل أولى حفلات محمد حماقي الصيفية في لبنان

بدأ الفنان محمد حماقي الكشف عن تفاصيل حفلاته الصيفية الجديدة لعام 2023، التي من المقرر أن تنطلق بداية الشهر المقبل في لبنان.

سيكون جمهور بيروت على موعد لمشاهدة حماقي في الأول من شهر يوليو خلال عيد الأضحى، وذلك من خلال صفحات السوشيال ميديا عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» و«فيس بوك».

محمد حماقي يطرح ألبومه صيف 2023

كان الفنان محمد حماقي كشف مؤخرا عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يطرح في صيف 2023، وأشار إلى أن أغنيات ألبومه سيتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين أمثال أيمن بهجت قمر ومدين.

حماقي يتعاون في ألبومه مع أيمن بهجت قمر

ومن المقرر أن تكون أولى أغنيات حماقي الجديدة بعد حفله في دولة لبنان.

حماقي أحيا مؤخرا حفلا في دمياط الجديدة وقدم بها أغنيات «زيها مين» و«لا ملامة»، «من قلبي بغني»، «م البداية»، «أحلى حاجة فيكي» و«هو ده حبيبي» و«جمالها استثنائي» و«أم الدنيا».. وغيرها مما أشاع البهجة، فضلا عن أحدث أغانيه، منها «أدرنالين» و«قلبي حبك جدا جدا»، واختتم بـ«أم الدنيا».