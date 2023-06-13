يبحث المواطنون من أبناء محافظة كفر الشيخ، عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في كفر الشيخ، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 28 يونيو الجاري، بحسب ما أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موضحا أن موعد الصلاة الساعة 6:20 صباحا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في كفر الشيخ

وكشف مصدر مسؤول بديوان عام محافظة كفر الشيخ عن الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ بمختلف القطاعات الصحية والخدمية بالمدن والمراكز، وذلك من خلال الأجهزة التنفيذية، مشيراً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة، استعدادا لصلاة العيد الكبير 2023 في كفر الشيخ، بهدف تقديم كافة سبل الراحة للمواطنين، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجههم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ

كما أشار المصدر إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بقطاع مياه الشرب والكهرباء والصحة والطرق، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة داخل المستشفيات خلال عيد الأضحى، كما سيتم ربط تلك الغرف الفرعية بغرفة العمليات المركزية ومقرها ديوان عام المحافظة بمدينة كفر الشيخ.