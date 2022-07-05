يتابع بشكل كبير الآلاف من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، أو العيد الكبير، وذلك عقب إعلان دار الإفتاء أن وقفة عرفات لعام 1443هـ ستكون يوم الجمعة 8 يوليو 2022، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، هو يوم السبت 9 يوليو 2022 من الشهر الجاري.

موعد صلاة العيد الكبير 2022 بكفر الشيخ

بينما يكون موعد صلاة عيد الأضحى، أو العيد الكبير، فلقياً بمحافظة كفر الشيخ، في الساعة 5:27 من صباح يوم السبت 9 يوليو، حيث يؤدي المصلين صلا العيد الكبير بالمساجد ، وبمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ العاصمة.

استعدادات كفر الشيخ لعيد الأضحى المبارك

كما، أعلنت محافظة كفر الشيخ عن الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ بمختلف القطاعات الصحية، والخدمية بالمراكز، والمدن، والقرى للأجهزة التنفيذية، من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة، وذلك لتقديم كل سبل الراحة للمواطنين بالإقليم، والعمل على حل أي مشكلات طارئة قد تحدث خلال يوم العيد الكبير أو أثناء العطلة له.

كما تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بقطاع مياه الشرب، والصحة، والكهرباء لمتابعة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، خاصة داخل المستشفيات وربط تلك الغرف الفرعية بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بمدينة كفر الشيخ لسرعة العمل على حلها.

تكثيف الحملات استعدادا لعيد الأضحى المبارك

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، ضرورة تكثيف العمل بجميع القطاعات الحكومية دون تراخٍ بهدف توفير الخدمات للمواطنين على مدار اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك وعطلته.

وأكد المحافظ أنه شدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المجازر، ولدى الجزارين، وكذلك على السلع لضبط أي مخالفات التموينية، أو الغذائية لضبط أي مخالفات قد تحدث قد تسبب ضرراً على المواطنين.