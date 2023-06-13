موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الغربية.. 370 ساحة تستقبل المصلين

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الغربية، يتطلع الكثير من أهالي المحافظة لمعرفته، ومع قرب انتهاء شهر ذو القعدة، أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذو الحجة 1444، وميلاديا 28 يونيو 2023.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الغربية

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الغربية، ترصده «الوطن» من خلال هذا التقرير ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وبحسب ما أعلنته هيئة البحوث الفلكية، والهيئة العامة المصرية للمساحة، سيكون شهر ذو القعدة 29 يومًا فقط، ويهل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وموعد صلاة العيد الكبير 2023 في الغربية الساعة 6:20 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغربية

وكشف مسؤول بمديرية الأوقاف بالغربية، لـ«الوطن»، أنه ستقام شعائر صلاة العيد الكبير 2023 داخل المساجد المسموح بها إقامة صلاة الجمعة والساحات الشعبية، التي تم ترشيحها من قبل الإدارات التابعة للمديرية، وبلغ عددها نحو 370 ساحة.