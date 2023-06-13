في ليلة راقية بقصر عابدين التاريخي.. نيو بلان تحتفل بقصة نجاح عمرها 5 سنوات

في أمسية مشهودة بقصر عابدين العريق، احتفلت شركة نيو بلان للتطوير العقاري بمرور خمس سنوات من النجاح والتطور، وسط حضور مميز من رجال الدولة والمستثمرين البارزين في قطاع العقارات.

خلال الحفل استعرضت الشركة الوليدة فصول قصة نجاح كبيرة تحققت في زمن قياسي بمشروعات رائدة ساهمت في تطوير المجتمع تلبية لاحتياجاته السكنية والتجارية.

كما شهد الحفل حضورا متميزا من شركة تونينو لامبورجيني العالمية متمثلة في تواجد ديفيد لورانزو المدير التنفيذي للشركة، والذي عكس التعاون الوثيق بين شركة نيو بلان ونظيرتها الايطالية، والذي أثمر عن اضافة لمسة التميز والرفاهية لمشروعات الشركة المصرية التي نجحت في تقديم تجارب استثنائية فريدة لعملائها في المجال العقاري.

احيا الحفل الموسيقار العالمي عمر خيرت الذي تناغمت موسيقاه وألحانه مع روعة المكان، فأضفت سحرا مميزا امتع الحضور.

وتحدث المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة نيو بلان في بداية الحفل عن رحلة النجاح الاستثنائية التي سطرتها الشركة خلال السنوات الخمس من العمل الدؤوب الذي لم يتوقف لحظة، وعن التحديات التي تم تجاوزها في مشوار الانجازات التي تحققت.. وأبدى امتنانه لفريق عمل الشركة وكل الشركاء الذين ساهموا في هذا النجاح.. لافتا إلى أنه ورغم قصر عمر الشركة، إلا أنها نجحت في تقديم حلول مبتكرة في المجال العقاري مقترنة بالجودة العالية التي تميز مشروعات الشركة.

قدمت الحفل الإعلامية الموهوبة مريم أمين التي كان لها حضور مميز ولمسة من الأناقة التي تواكبت مع روعة الحدث ومكانه.

وأتى حرص الشركة على إقامة احتفاليتها في قصر عابدين على وجه التحديد، لقناعة القائمين عليها أنه كما كان تشييد قصر عابدين في القرن التاسع عشر علامة فارقة في تطور المعمار المصري الحديث، فإن المشروعات العملاقة للشركة، ستكون علامة فارقة اليوم في المجال العقاري وأعمال التطوير التي تقوم بها في شتى ارجاء مصرنا الحبيبة.