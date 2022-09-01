نادر عباسي عن حفله في قصر عابدين: سيكون خفيفا على سمع الجمهور

قال المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، إن تقديم حفلات بالمناطق الأثرية في مصر كان بمثابة حلم لأي شخص، خاصة أنها من أجمل المناطق حول العالم، سواء المتواجدة في مصر القديمة والمعابد والأهرامات أو أيضًا في القصور.

تفاصيل حفل نادر عباسي بقصر عابدين

وأضاف نادر عباسي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الإبداع في مصر»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية مي حامد، أنه قدم حفلة من قبل في قصر القبة مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، وكانت من الحفلات الناجحة.

وأشار «عباسي»، إلى أنه سيقدم حفلة في قصر عابدين الفترة المقبلة، متابعًا: «كان حلم لي أن أزور قصر عابدين وسأقدم حفلة، خاصة مع مغنية الأوبرا العالمية فاطمة سعيد، والتي تعد من الأشخاص المشرفة في العالم أجمع، وقدمنا حفلة معا من قبل».

أوضح أنه كورال الاتحاد الفيلهارموني سيشارك معه في حفل قصر عابدين، والذي عزف في حفل موكب المومياوات وطريق الكباش، متابعًا: «أعتز بهذا الكورال، وسنقدم برنامج خاص مفاجأة عبارة عن معزوفات كلاسيكية وعربية عالمية، البرنامج سيكون خفيفا على سمع الجمهور المصري».

العازفون في مصر على أعلى مستوى

تابع المايسترو نادر عباسي، أنه كان يقود كورال في عدة دول أوروبية وأمريكا وكوريا والصين، ولكن هناك عازفين في مصر أكثر من رائعين وعلى أعلى مستوى عالميًا، قائلا: «علينا أن نفتخر بالأوركسترا الكلاسيكي المصري، ولا نستطيع القول بأن لدينا أوركسترا عالمي وهو في مصر، لكن إذا قدم عروض في الخارج واشتراكه في المهرجانات سيعرف الجميع قيمته عالميًا، فلدينا أعلى المستويات الموجودة في العالم لكن يجب أن نسجل للأوركسترا الخاص بنا».