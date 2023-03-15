200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية والأسمرات يزورون قصر عابدين

نظمت هيئة قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، زيارة لـ200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، والأسمرات، إلى قصر عابدين، وبانوراما حرب أكتوبر، وذلك في إطار فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع «أهل مصر».

وتفقد الأطفال القصر الذي شيده الخديو إسماعيل، ويضم «المتحف الحربي، ومتحف السلام، ومتحف مقتنيات أسرة محمد علي باشا، ومتحف الوثائق التاريخية، ومتحف الفضيات، ومتحف رئاسة الجمهورية، قاعة الصيد الملكي)، كما اطلع الأطفال على الأسلحة الملكية، وأقدم بدل المحاربين التي تعود للعصر المملوكي، بالإضافة لقطع حربية تعود للقرن الخامس عشر، وأبرز مقتنيات الملك الفاروق .

أما زيارة البانوراما، فتضمنت الجولة 4 محطات رئيسية داخلها، بدأت بمشاهدة العرض المكشوف للآلات الحربية، والأسلحة المستخدمة في الحروب والمعارك، حيث تجول الأطفال داخل البانوراما بين الآلات والأسلحة المستخدمة في الحرب، ومشهد من عبور الجيش للقناة، ومن داخل قاعة التحدي والصمود شاهد الأطفال فيلمًا تسجيليًّا عن الحرب، وبداية مرحلة الصمود والتحدي في معارك حرب الاستنزاف، واستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، ثم اتجهوا لقاعة البانوراما لمشاهدة العرض المُجسم لموقع الحرب، وعبور خط بارليف، إضافة إلى عرض ثلاثي الأبعاد داخل قاعة العبور، شاهد الأطفال خلاله لوحة مجسمة ثلاثية الأبعاد، تعرض أحداث الحرب كاملة، يتزامن معها سردًا بصوت الرئيس أنور السادات عن أحداث الحرب، وكانت المحطة الأخيرة عبارة عن عرض ترفيهي بقاعة المحاكاة.

يُذكر أنّ الهيئة العامة لقصور الثقافة، تستضيف 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية بشمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب والشلاتين، أبورماد بمحافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، عبر أسبوع ثقافي يتم خلاله زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالقاهرة، في الفترة من 14 حتى 21 مارس الحالي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويأتي المشروع بهدف اكتشاف مواهب وقدرات أطفال مصر، ورعايتهم، وتعريفهم بتاريخ بلدهم.