خروف العيد.. تعرف على أفضل طرق اختيار الأضحية وشروطها

يستعد الكثير من الراغبين في ذبح الأضاحي هذا العام إلى شراء ما يحتاجون إليه من مواشي مناسبة لهم حتى يتم التضحية بها، وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين، إذ أن تلك المناسبة تعد من أبرز الشعائر الدينية، ما يجعلهم يبحثون عن أفضل طرق اختيار خروف العيد للأضحية، حتى يتمكنوا من تجنب التعرض للنصب.

كيفية اختيار خروف العيد

ويهتم جهاز حماية المستهلك باستمرار بتوجيه النصائح للمواطنين وإرشادهم إلى كيفية اختيار المنتجات المناسبة والصالحة للاستخدام، حتى يتمكنوا من تجنب شراء شيء غير ملائم لهم، كما وجه الجهاز عبر الموقع الرسمي الخاص به بعض النصائح للمواطنين حول أفضل طرق اختيار خروف العيد للأضحية، والتي جاءت كالتالي:

- لابد من اتخاذ الحذر من قرون خروف العيد، وتجنب شراء المكسور منها.

- الاهتمام بسلامة أجزاء خروف العيد، وتجنب شراء ذات القدم المكسورة أو الأذن المجروحة.

- عند شراء الخروف لعيد الأضحى، يجب أن يتأكد المشتري من سلامة الجلد والفرو الخاص به.

- يجب التأكد من أن خروف العيد خالي من الأمراض.

اختيار خروف العيد المناسب للأضحية

يكون خروف العيد مناسبا للأضحية إذا كان سنه يتراوح بين 8 و12 عاما، وهناك عدة علامات تدل على سن الخروف، وتتمثل في الآتي:

- إذا كان خروف العيد استبدل عدد زوجين من الأسنان، فضلا عن وجود أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي، يكون عمر الخروف بين عام وعامين.

- إذا قام الخروف باستبدال 3 أسنان صغيرة بأسنان طويلة، يكون عمره قد وصل إلى 3 سنوات.

- ويكون عمر الخروف تجاوز 4 سنوات، عندما يكون قد استبدل جميع أسنانه بأسنان طويلة.