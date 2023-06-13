موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة القاهرة.. استعد للأضحية

يظل عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية السعيدة التي ينتظرها الكثيرون، إذ إنه يسبقه أفضل أيام العبادات في العام، حيث يحرص العديد منهم على إقامة الشعائر الدينية في تلك الأيام المباركة، مثل الصوم والإكثار من الصلاة والذكر، وغيرها من العبادات الأخرى، كما يهتمون بمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة القاهرة، وذلك للاستعداد للأضحية.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان له عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة القاهرة وجميع المحافظات الأخرى، وجاءت كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة القاهرة

- تبدأ صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات

- محافظة الجيزة: يأتي موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:22 صباحًا.

- محافظة الإسكندرية: في تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- محافظة بورسعيد: في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

- محافظة السويس: في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- محافظة المنيا: في تمام الساعة 6:28 صباحًا.

- محافظة أسيوط: في تمام الساعة 6:28 صباحًا.

- محافظة مرسى مطروح: في تمام الساعة 6:34 صباحا.

كما أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد عيد الأضحى 2023، إذ يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو الجاري.