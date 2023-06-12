كم يوما باق على عيد الأضحى 2023؟.. «البحوث الفلكية» يوضح

كم يوما باق على عيد الأضحى 2023؟.. سؤال أجاب عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث حدد المعهد، وفقا للحسابات الفلكية موعد عيد الأضحى 2023، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، على أن يكون موعد وقفة عرفات 2023، الثلاثاء 27 يونيو المقبل.

كم يوما باق على عيد الأضحى؟

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في إجابته على تساؤل كم يوما باق على عيد الأضحى؟، أن الرأي النهائي لموعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى المبارك سيكون وفق ما تقره المملكة العربية السعودية، لارتباط العيد بشعائر فريضة الحج.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

- وقفة عرفة يوم الثلاثاء الموافق 27-6-2023.

- أول أيام عيد الأضحى الأربعاء الموافق 28-6-2023.

- ثان أيام عيد الأضحى الخميس الموافق 29-6-2023.

- ثالث أيام عيد الأضحى الجمعة الموافق 30-6-2023.

- رابع أيام عيد الأضحى السبت الموافق 1-7-2023.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

- إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك، الأربعاء الموافق 28 يونيو.

- إجازة عيد ثورة 30 يونيو، الجمعة الموافق 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، الأربعاء الموافق 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، الأحد الموافق 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، الجمعة الموافق 6 سبتمبر.