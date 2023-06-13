موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة.. رتب جدول يومك

تعد صلاة عيد الأضحى من أكثر الشعائر الدينية التي يحرص على إقامتها الكثير من المسلمين، إذ أنها تبث روح البهجة والسعادة في نفوسهم، كما يهتم الكثيرون بمعرفة موعدها حتى يتمكنوا من تحديد موعد ذبح الأضاحي الخاصة بهم، ويتساءلن العديد منهم عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة، حتى يمكنوا من ترتيب جدول اليوم الخاص بهم.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان سابق له موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى موعدها في جميع المحافظات الأخرى، وجاء موعدها كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة

حدد معهد البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة، لتبدأ الصلاة في تمام الساعة 6:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات الأخرى، إذ تبدأ الصلاة في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحًا، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظة الجيزة في تمام الساعة 6:22 صباحًا، وتبدأ الصلاة في محافظة الإسكندرية لتكون في تمام الساعة 6:24 صباحًا، وتبدأ في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 6:14 صباحًا، بينما تبدأ صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس في تمام الساعة 6:16 صباحًا، كما تبدأ في محافظة المنيا في تمام الساعة 6:28 صباحًا، ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى بأسيوط ليكون في تمام الساعة 6:28 صباحًا، وتبدأ الصلاة في محافظة مرسى مطروح في تمام الساعة 6:34 صباحا.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد وقفة عرفات 2023، والتي تأتي يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري.