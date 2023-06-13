عضو بـ«التنسيقية»: وثيقة ملكية الدولة تسعى لتحقيق 5 أهداف طموحة

قالت الدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وثيقة ملكية الدولة تستهدف 5 أمور طموحة، تتمثل في تحقيق نسب نمو تتراوح بين 7% لـ9% بعد تنفيذ الوثيقة، وتمكين القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 25% و30%، إلى جانب حوكمة النشاط الاقتصادي فيما يخص تواجد الدولة، وتحقيق وفرات مالية بما يدعم الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تحديدها لتنافس الدولة في قطاعات استراتيجية مهمة كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضافت «وجدي»، خلال حوارها على هامش فعاليات الحوار الوطني لبرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم محمد مصطفى شردي عبر قناة «الحياة»، أن مستهدفات وثيقة ملكية الدولة تأتي مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتمثلة في الإصلاح الهيكلي الذي يستهدف في الأساس تنمية السياسات الإنتاجية والصناعات التحويلية والزراعة إلى جانب الاتصالات والتكنولوجيا.

الوثيقة تتضمن تجارب بعض الدول

وتابعت، بأن وثيقة ملكية الدولة تضمنت تجارب بعض الدول، إذ أن هناك بعض الدول التي شاركت القطاع الخاص، وحققت نتائج إيجابية كبيرة للغاية مثل السعودية وسنغافورة وغيرهما.