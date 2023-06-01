عضو بـ«النواب»: حل أزمة الزيادة السكانية ضرورة لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي

قالت آية فوزي عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إنّ القضية السكانية شائكة جدا ويترتب عليها العديد من القضايا في المجتمع، حيث تطرقت جلسات الحوار الوطني إلى العديد من الرؤى والأفكار، والجميع أكد أننا بصدد مشكلة حقيقية وتحدٍ كبير جدا يواجه الدولة فيما يتعلق بالزيادة السكانية، مشيرةً إلى أن وضع حلول للأزمة يساعد على الوصول لمخرجات تجعل من الممكن تنفيذ إصلاح اقتصادي وتنمية مستدامة يشعر بها المواطن المصري.

إحصائية حول عدد السُكان بمصر

وأضافت «فوزي»، خلال حوارها على قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في جلسات الحوار الوطني، أنّ إحصائية صادرة في عام 2017 أفادت بأن عدد السكان في مصر زاد 22 مليون نسمة في الفترة من عام 2006 حتى عام 2017، أي خلال 11 سنة فقط، ما يعكس زيادة كبيرة جدا في النمو السكاني.

آثار الزيادة السكانية الكبيرة

وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، أنّ الزيادة السكانية الكبيرة التي نشهدها مؤخرا، أثرت سلبا على أمور كثيرة جدا، بينها موارد الدولة والموازنة العامة والخدمة المقدمة للمواطنين ونصيب الفرد من تلك الخدمات، وصارت هناك أعباءً كبيرة تواجهها الدولة المصرية في توفير الخدمات الأساسية للمواطن في الصحة والتعليم والطاقة.