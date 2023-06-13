عضو بـ«التنسيقية»: وثيقة سياسة ملكية الدولة جاهزة للتنفيذ

تحدثت الدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل جلسة «أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة» بالحوار الوطني، اليوم، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق لآليات مختلفة لتنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة من حيث تقييم الأصول وحصرها ومنهجية إدارتها بمفهومها الواسع.

وثيقة ملكية الدولة

وأضافت «وجدي»، خلال حوارها لبرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم محمد مصطفى شردي عبر قناة «الحياة»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أصبحت ناضجة بشكل كاف ومهيئة للتنفيذ، إذ أنها اشتملت منهجية واضحة لإدارة أصول الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة متمثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مع وزارة التخطيط عقدت حوار مجتمعي واسع للغاية، إذ شارك فيه ما يزيد عن 1000 خبير اقتصادي لمناقشة الآراء والأفكار الخاصة بالوثيقة.

أولويات الدولة

وتابعت، أن الدولة حددت أولوياتها في تواجدها بالقطاعات الاستثمارية المختلفة، وذكرت مبرراتها في هذه القطاعات، سواء بالخروج أو التواجد مع تقليل نسب الاستثمارات أو التواجد مع زيادة نسب الاستثمارات، ويرجع ذلك لأسباب استراتيجية أو تمويلية أو أمنية.