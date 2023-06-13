مدير «السلامة والصحة المهنية»: نطبق معايير عالمية في الحفاظ على حياة العاملين «حوار»

أكد المهندس هانى البنا، مدير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى محطة «تحيا مصر»، أن هناك خططاً لحماية العاملين من أى أخطار وفق أحدث النظم العالمية التى انتهجتها الدولة المصرية بالتزامن مع التوسع الكبير فى تطوير قطاع النقل البحرى.

وأضاف «البنا»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه يتم تدريب جميع العاملين بمجال النقل البحرى على خطط السلامة والصحة المهنية، وتقليل التكلفة الخاصة بالمتابعة الدورية على المعدات، وتقليل حجم المخاطر على العاملين والتأكد من صيانة وجودة المعدات المستخدمة.. وإلى نص الحوار:

بداية.. ما معايير الأمانة والسلامة التى يجب توافرها؟

- العمل فى الموانئ، سواء البرية أو البحرية، دائماً ما يحتوى على العديد من المخاطر، التى يمكن أن تؤثر على صحة وسلامة العاملين بالميناء، ونحن كفريق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، نعمل على تقليل حجم المخاطر على العاملين والتأكد من صيانة وجودة المعدات المستخدمة.

ما معايير العمل فى مجال السلامة والصحة المهنية؟

- العمل فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ينقسم إلى ثلاثة أهداف أساسية، أولها تأمين العاملين وصحتهم وسلامتهم، ثانى الأهداف تقليل التكلفة الخاصة بالمتابعة الدورية على المعدات، أخيراً الهدف الثالث هو الامتثال للقوانين المصرية والعالمية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالموانئ.

كيف يتم تطبيق هذه المعايير؟

- توضع معايير السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين بالموانئ والحد من المخاطر، وضمنها توفير التدريبات اللازمة الخاصة بالعاملين بحيث يكون العامل على وعى كامل بالمخاطر التى تحيط به فى أداء مهامه الوظيفية، ثم يتم وضع إجراءات ونظام إدارة سلامة وصحة مهنية يحتوى على التعليمات والقرارات الصادرة فى هذا الشأن حتى يتم تطبيقها بدقة فى الموانئ، فضلاً عن توفير مهمات الحماية الشخصية التى تحمى العاملين بالميناء من طبيعة العمل، سواء كانت أعمالاً على ارتفاعات أو أعمالاً بها أى نوع من الخطر.

البنا: توفير تدريبات مكثفة على السلامة والإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية

حدثنا عن تقييم المخاطر.

- قبل وضع أى خطة فى مجال السلامة والصحة المهنية، يتم أولاً تحديد المخاطر التى تقع على العامل فى كل وظيفة، «لازم كل العاملين فى الشركة يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر والالتزام بالتدابير الوقائية لضمان سلامتهم»، وأن يكون من ضمن التدريبات التى يتم تنظيمها تدريب تقييم المخاطر، وتدريب على استخدام المعدات وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل والآمن، خاصة المعدات ذات التكنولوجيا الفائقة، كما يتم تدريب العاملين على السلامة والإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية وجميع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والإجراءات الخاصة بالحفاظ على البيئة.

«تحيا مصر» أول محطة خضراء ذكية تحافظ على البيئة وتعمل بالطاقة النظيفة

ما آلية مواجهة المخاطر الخاصة بالبيئة؟

- الحفاظ على البيئة أمر مهم للغاية، ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية هى أول محطة خضراء ذكية تحافظ على البيئة وتعمل بالطاقة النظيفة، ودائماً ما نتأكد من توافر ترصيف مياه المحطة وفقاً للمعايير المحددة فى هذا الشأن للوقاية من التلوث، فضلاً عن تطبيق نظام إدارة للتخلص الآمن من النفايات، سواء الخطرة أو العادية، وأيضاً توجد مساحات خاصة لتخزين النفايات بشكل آمن وفقاً للمعايير المحددة، وبالنسبة لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض فهى أول محطة تعمل بأوناش كهرباء فنسبة الانبعاثات التى تحدث فى الهواء تكون «صفر» على عكس الأوناش التقليدية، بما يسهم فى تحسين منظومة البيئة، كما توجد خطة تسمى خطة الطوارئ، وهى عبارة عن فريق عمل مدرب على أعلى مستوى لتقيم المخاطر، وتنظيم التدريبات الجديدة والتأكد من فاعليتها بشكل جيد فى مواجهة أى تلوث بيئى محتمل حدوثه.

معايير السلامة

فى أى محطة أو ميناء يتم تشكيل فريق خاص بالسلامة والصحة المهنية للتعامل مع حالات الطوارئ، ودائماً ما يكون قائدهم هو مدير السلامة والصحة المهنية أو رئيس قسم الطوارئ، وتتمثل مهام هذا الفريق فى الاستجابة الفورية لأى نوع من أنواع الحوادث، فضلاً عن عمل تقييم دورى لخطة الطوارئ لضمان تحديثها وفاعليتها لمواجهة أى حوادث يمكن أن تحدث.