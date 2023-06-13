حكم صلاة العيد في البيت.. مفتي الجمهورية يوضح الشروط

لا تترك دار الإفتاء أمرا مع قرب عيد الأضحى المبارك إلا وتجيب عليه، وذلك مع كثرة الأسئلة الخاصة بالعيد، فأرسل أحد الأشخاص لدار الإفتاء سؤالا حول حكم صلاة العيد في البيت، ليجيب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال جاء نصه: «هل تصح صلاة العيد في البيت سواء بعذرٍ أو بغير عذرٍ».

ما حكم صلاة العيد في البيت؟

وقال مفتي الجمهورية عن حكم صلاة العيد في البيت، إن صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجِد مانعٌ من اجتماع الناس فإنه يجوز أن يُصلِّي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد.

شروط صلاة العيد في البيت

وأضاف «المفتي» عن حكم صلاة العيد في البيت: «تكون صلاةُ العيد في البيت بنفس طريقة صلاة العيد في المسجد أو الساحة؛ إذ تصلى ركعتين بـ7 تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، و5 تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة».

خطوات صلاة العيد في البيت

وتابع «المفتي»، صلاة العيد سواء مع الإمام في المسجد أو منفردًا في البيت- ركعتان، تُفْتَتح الأولى منهما بـ7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

أجر صلاة العيد في البيت

وأضاف شوقي علام، في فتوى إلكترونية نشرتها دار الإفتاء حول حكم صلاة العيد في البيت: «على المسلم أن لا يَحْزَن ويخاف مِن ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن مَنَعه العذر؛ لأنَّ الأجر حاصلٌ وثابتٌ حال العُذْر، بل إنَّ التَعبُّدَ في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَفَشِّي الوباء يوازي أجر التَعبُّد في المسجد».