موعد صلاة العيد 2023 في جزر القمر.. تكبيرات بالساحات العامة

يستعد الأفراد في دولة جزر القمر إحدى الدول الموجودة في جامعة الدول العربية التي تضم 22 دول عربية، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لذا يتبادر إلى الأذهان السؤال الأهم عن موعد صلاة العيد 2023 في جزر القمر.

موعد صلاة العيد 2023 في جزر القمر

وبحسب موقع «جوت براي» فإن موعد صلاة العيد 2023 في جزر القمر سيكون في 6:25 صباحا على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في جزر القمر سيكون الأربعاء 28 يونيو 2023 الموافق 10 من شهر ذي الحجة، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح أي ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة تقريبا بعد موعد شروق الشمس أول أيام عيد الأضحى.

موعد صلاة العيد 2023 في جزر القمر.. العادات والتقاليد

وبعد معرفة موعد صلاة العيد 2023 في جزر القمر التي ستكون في الساعة السادسة صباحا و25 دقيقة، سيكون عليك معرفة عادات الشعب الجزر قمري فيما يخص عيد الأضحى المبارك حيث يعمل الأفراد على صلاة العيد مع الأسرة في الساحات العامة وسط التكبيرات السبعة التي تتميز بها صلاة العيد وبعدها يتحرك الأفراد من أجل ذبح الأضاحي وتوزيع جزء منها على الأسرة وجزء على المحتاجين وبحسب الدين الإسلامي فإن الله يغفر للشخص ذنوبه بمجرد ذبح الأضحية ونهى النبي محمد عن قص الشعر والأظافر بداية من شهر ذو الحجة للشخص الذي يريد أن يضحى.