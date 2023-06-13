موعد صلاة العيد 2023 في جيبوتي.. يختلف من منطقة لأخرى

بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك في كل أنحاء العالم والذي يتبقى عليه أسبوعين فقط، فإن الأشخاص يركزون على معرفة موعد صلاة العيد 2023 في جيبوتي والذي سيكون في الساعة السادسة ونصف صباحا بتوقيت جيبوتي.

موعد صلاة العيد 2023 في جيبوتي

ويختلف موعد صلاة العيد 2023 في جيبوتي في مختلف محافظات البلاد والتي تشمل دخيل وتاجورة وعلي صابح وأوبوك وجيبوتي العاصمة وارتا، حيث تتأخر في كل محافظة عن الأخرى بضع دقائق على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في 10 ذو الحجة 1444 الموافق 28 يونيو الجاري.

موعد صلاة العيد 2023 في جيبوتي.. عادات الشعب

بعد معرفة موعد صلاة العيد 2023 في جيبوتي، يجب عليك أن تعرف عادات شعب دولة جيبوتي العربية المسلمة في عيد الأضحى المبارك حيث يبدأ اليوم بصلاة عيد الأضحى في الساحات الواسعة من قبل الرجال والنساء داخل المسجد وحضور الأطفال بالملابس الجديدة والبلالين ومختلف مظاهر الفرح وبعدها يبدأ الأشخاص في ذبح الذبائح من أغنام وأبقار وماعز ومختلف الحيوانات المسموحة بالتضحية بها، ويحتفل المسلمون بعيدين وهما عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك الذي يأتي مباشرة بعد شهر رمضان الكريم وصيام لنحو 30 يوما، ويتوافق عيد الأضحى في كل بقاع الأرض في نفس اليوم لأنه يشهد أداء فريضة الحج على المستطيع من المسلمين في المملكة العربية السعودية.