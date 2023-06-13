موعد صلاة العيد الكبير 2023 في القليوبية.. 1700 مسجد وساحة تستقبل المصلين

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، ويرغب المواطنون في معرفة موعد صلاة العيد الكبير 2023 في القليوبية، والتي ستبدأ بعد شروق شمس أول يوم العيد بـ20 دقيقة، وفق بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في القليوبية

ومع اقتراب عيد الأضحى تكثر الاستفسارات عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في القليوبية، والتي تكون بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة، ليكون موعد الصلاة الساعة 06:21 صباحا، وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد والتي تنطلق قبل إقامة الصلاة، ينطلق بعدها الأهالي لنحر الأضاحي والاحتفال بالعيد.

ضوابط صلاة العيد الكبير 2023 في القليوبية

وتزامنا مع الاستفسارات عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في القليوبية، أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، استعداد المساجد الكبرى وعدة ساحات لاستقبال المصلين، وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة عيد الأضحى في المساجد المختلفة بالمختلفة، والتي يبلغ عددها 1700 مسجد.

وأعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى، وجرى تخصيص غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى، لتلقي البلاغات والتدخل في حالات الطوارئ، مع تكثيف حملات النظافة حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.