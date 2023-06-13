ارتفاع معدل توريد القمح إلى 334 ألف طن بالدقهلية منذ بداية الحصاد

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ارتفاع معدل توريد القمح بمحافظة الدقهلية إلى 334 ألف طن، وجرى نقلها إلى الصوامع ومواقع التخزين المحددة من قبل المديرية اليوم الثلاثاء 13 يونيو.

توريد القمح في الدقهلية

وأوضحوكيل وزارة التموين، في بيان، أن توريد القمح جاء بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بخصوص موسم القمح 2023.

ارتفاع معدل توريد القمح

وأوضح وكيل التموين بالدقهلية ارتفاع مستوى التوريد إلى 334115 طنا و663 كيلو من الأقماح موسم 2023، موكدا انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، واللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

وأوضح شريف صليب، المسئول عن توريد القمح بمديرية الدقهلية، أن التوريد اليومي داخليا وخارجيا وصل الى 367 طنا و98 كيلو بنهاية عمل اليوم الثلاثاء.

وشدد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على المزارعين والتجار، بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة، للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، موضحا استمرار الحملات المفاجئة على المزارعين والمخازن لمراقبة توريد القمح بشكل سليم.