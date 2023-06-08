تموين الدقهلية: ارتفاع توريد القمح إلى 331 ألف طن حتى الآن

أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية ارتفاع معدلات توريد القمح بالدقهلية، إذ وصلت إلى331 ألف طن، جرى نقلهم وتوريدهم إلى الصوامع ومواقع التخزين المحددة من قبل المديرية، في مختلف الإدارات التابعة لها.

وأشار«دايره» أن توريد القمح يسير على النظام المتبع وفقا لتعليمات وزير التموين، ومحافظة الدقهلية، بضرورة اتباع القانون الخاص بحصاد القمح2023، ونقله إلى الصوامع ومواقع التخزين بالمديرية.

ارتفاع توريد القمح بالدقهلية

وأشار«دايرة» إلى ارتفاع مستوى التوريد إلى 331631 طن و12 كيلو من الأقماح موسم 2023 مع انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، مع استمرار عمل اللجان بكل موقع تخزيني.

وأوضح شريف صليب مسؤول توريد القمح بالدقهلية ارتفاع في معدل التوريد اليومي داخليا وخارجيا إلى 724 طن 778 كيلو بنهاية عمل اليوم الخميس.

تعليمات مديرية التموين لتوريد القمح

وشدد«دايرة» وكيل وزارة مديرية التموين على توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة، وذلك للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري، ونوه أن المديرية تنفذ حملات تموينية مفاجئة بشكل يومي على المزارع والمصانع.