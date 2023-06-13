ترامب يتوجه إلى ميامي استعدادا لمحاكمته في قضية الوثائق السرية

غادر موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل قليل مساء اليوم الثلاثاء والذي يوافق الساعة الواحدة والنصف بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، منتجعه متجها إلى مقر المحكمة في ميامي بحسب فضائية «فوكس نيوز» الأمريكي.

تهم بالجملة تواجه ترامب

ويواجه ترامب تهما بسبب الاحتفاظ بوثائق سرية في منزله على الرغم من عدم قانونية ذلك أثناء تولي حكم الولايات المتحدة الأمريكية مدة 4 سنوات، في الوقت الذي يواجه تهما أخرى بدفع رشوة لسيدة من أجل إخفاء علاقتها به قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2015.