بايدن ونائب ترامب.. منافسان وحيدان في انتخابات أمريكا حتى الآن

حتى الآن لم يعلن سوى شخصين الترشح للانتخابات في الرئاسة الأمريكية، المقرر إقامتها في العام المقبل 2024، وهما الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي أعلن بالفعل ترشحه للرئاسة.

بايدن يعلن ترشحه للرئاسة

وبحسب موقع «الحرة»، جاء ترشح الرئيس الأمريكي بايدن، بداية يونيو الجاري، رغم أن استطلاعات الرأي، كانت تفضل عدم ترشح بايدن، بسبب بلوغه سن الثمانين، وفي حال الفوز سيكون أكبر رئيس أمريكي في المنصب، وسيترك المنصب بعد 4 سنوات عندما يكون عمره 84 سنة، وسط انتقادات الجمهوريين له، بعد تقدمه في السن، وتأثير هذا على حالته الصحية، وقدرته على استمرار ممارسة مهام الرئيس.

مايك بنس يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية

بدوره أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ترشحه للرئاسة، وهو مولود في 7 يونيو 1959، وحصل على شهادة في القانون، وأصبح حاكم ولاية إنديانا في عام 2013، وفي نوفمبر 2016، انتخب بنس نائبًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفي عام 2008، صنفت مجلة إيسكوير بينس كأحد أفضل 10 أعضاء في الكونجرس عن الحزب الجمهوري.

موعد إعلان الفائز بالانتخابات

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي الانتخابات العامة عقب المؤتمرات الحزبية والانتخابات الأولية التي تجريها الأحزاب الرئيسية لتحديد مرشحيها، ومن المقرر أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في 20 يناير 2025.