موعد صلاة العيد 2023 في البحرين.. الهيئة الفلكية توضحه

يستعد المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين لعيد الأضحى المبارك، حيث يتبقى أسبوعين فقط من أجل موسم الحج 1444 هجريا، ويتساءل البعض عن موعد صلاة العيد 2023 في البحرين والتي ستكون في الساعة السادسة ونصف صباحا بتوقيت المنامة عاصمة مملكة البحرين.

موعد صلاة العيد 2023 في البحرين

ونشرت الهيئة الفلكية في دولة البحرين موعد صلاة العيد 2023 في البحرين والذي يجب أن يكون بعد شروق الشمس بنحو ربع أو ثلث ساعة فقط، ويستعد أهل البحرين لصلاة العيد ثم الذهاب إلى الأسرة والأحباب من أجل حضور الذبائح وتقسيمها على الأقارب والأحباب والمحتاجين والفقراء بحسب الدين الإسلامي.

موعد صلاة العيد 2023 في البحرين وتفاصيل الاحتفال

وبعد معرفة موعد صلاة العيد 2023 في البحرين، يجب معرفة صلاة العيد وتفاصيلها التي تضم 7 تكبيرات ثم تكون صلاة عادية مكونة من ركعتين وهي سنة مؤكدة عن النبي محمد ويتوجه فيه المسلمون إلى المساجد والساحات من أجل الصلاة مرتدين أفضل وأحدث الملابس لأن العيد مصدر سعادة لدى المسلمين وسط حرص المسلمين على تقديم التهاني والتبريكات عبر الطرق العادية ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي خاصة موقع «تويتر» وتطبيق سناب شات الأكثر استخداما في دول مجلس التعاون الخليجي الستة وهي قطر والإمارات والسعودية والبحرين وعمان والكويت.