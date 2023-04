بعد جدل رؤية الهلال.. كيف احتفل المسلمون في أستراليا بأول أيام عيد الفطر؟

أثارت عملية رؤية هلال عيد الفطر لهذا العام، التي تعتمد على التقويم القمري، جدلًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، حيث احتفلت بعض الدول بالعيد أمس الجمعة، فيما احتفلت أخرى اليوم السبت.

ومن بين الدول التي تحتفل اليوم أستراليا، التي أعلن عنها مجلس الإفتاء فيها خلال بيان نشره في موقعه الرسمي، أن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر.

وأوضح المجلس: «نظراً لتأكيد الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال مساء أمس الأول، فإن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر».

ويبدأ العيد في أستراليا بالصلاة في المساجد والأماكن المفتوحة، ويوجد عادات يتميز بها الناس هناك، مثل المعرض السنوي الذي يُقام في العديد من المدن، بالإضافة إلى ملاهي وعروض فنية مُمتعة وفعاليات ثقافية.

واحتفل بصلاة عيد الفطر والاحتفالات في فورشور بارك في نيوكاسل، نيو ساوث ويلز، بأستراليا.

Eid al-Fitr prayer and celebrations at Foreshore Park in Newcastle, New South Wales, Australia.



Videos clicked by my couisn who is living in Australia. pic.twitter.com/4fodtQhYT4