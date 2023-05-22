رسالة من ملك البحرين للعاهل السعودي حول تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من نظيره البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وزير الخارجية السعودي يستقبل سفير البحرين

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تسلم الرسالة خلال استقباله سفير مملكة البحرين لدى الرياض، الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.