حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم.. ارتفاع الموج يصل إلى 1.75 متر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود اضطراب في حركة الملاحة بشكل نسبي، اليوم السبت، حيث يشهد كلا البحرين الأحمر والمتوسط، حركة موج خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج في المتوسط يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، أما البحر الأحمر فارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.

وأكدت الأرصاد وفق توقعات خبرائها، أنّ حالة الطقس تشير إلى أنّ المترددين على البحرين المتوسط والأحمر للعمل أو للترفيه، لن يتعرضوا لأمطار اليوم وأنّ الظاهرة المؤثرة على حالة الطقس، هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال ساعات النهار

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ حالة الطقس ليلًا معتدلة على الأنحاء كافة، وخلال ساعات النهار يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت 10 يونيو في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 33 - 23

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 33 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 27 - 21

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 22

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 33 - 14

- كاترين 27 - 16

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 38 - 26

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 29 - 18

- سيوة 34 - 20

- رأس غارب 37 - 29

- الغردقة 37 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35 - 28

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 27

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 39 - 27

- قنا 40 - 28

- الأقصر 41 - 28

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 39 - 29

- أبو سمبل 41 - 30.