مناقشة شكاوى وطلبات 22 مواطنا خلال اللقاء الجماهيري بكفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 22 مواطناً من أبناء المحافظة خلال لقاء المواطنين بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وعماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن المعنيين.

المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من مدرسة للتعليم الأساسي

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من طرح مدرسة للتعليم الأساسي بكفر عسكر بمركز كفر الشيخ، خلال 3 شهور، كما وجّه وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الري بحل مشكلة نقص المياه للمتضررين من أهالي ومزارعي قرية سيدي نصر بمركز كفر الشيخ، وتوجيه شركة مياه الشرب لمعاينة بعض منازل قرية كفر عسكر لإدراجها ضمن مشروع الصرف الصحي، في إطار برنامج حياة كريمة.

كما وجّه محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة لـ3 مواطنين، واتخاذ الإجراءات الطبية بدءا من الغد، لتقديم كافة الخدمات الطبية، ما بين «جراحة مناظير، وقدم سكري، وباطنة»، كما وجّه وكيل وزارة القوى العاملة لإجراء حصر للوظائف المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة للشركات والمصانع الخاصة بالمحافظة، لتوفير فرص عمل لهم.

التنسيق مع جامعة كفر الشيخ لتقديم الخدمة الطبية لمريض

كما وجّه المحافظ بالتنسيق مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لمريض يُعاني من أمراض القلب، لتقديم الخدمات الطبية له، كما وجّه وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة، ووجّه إدارة شئون المجتمع لبحث بعض الحالات الملحة ما بين سكن كريم، ومصادر دخل.