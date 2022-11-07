مناقشة 12 شكوى في اللقاء الجماهيري لمركز ومدينة كفر الشيخ

ترأست المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللقاء الجماهيري، اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

12 شكوى للمواطنين

وتناولت السكرتير العام المساعد، عدد 12 شكوى للمواطنين، تقدموا بها لإدارة خدمة المواطنين، بناء على الإعلان السابق الذي نشر من قبل.

ووجهت المهندسة عايدة ماضي، بحل فوري لجميع مشكلات المواطنين، مشددة على الانتهاء من حل تلك المشكلات خلال 48 ساعة، والتواصل المستمر معها في حالة عدم تقديم الحل من قبل المختصين.

جاء ذلك، بحضور عاطف عاصي، السكرتير العام لمركز ومدينة كفر الشيخ، وحضور نواب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى، ورئيس حي غرب كفر الشيخ، وجميع رؤساء قرى المركز، والتنفيذيين من وزارة الزراعة، والصحة، والتعليم، والأوقاف، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وعدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلاتهم، وانعقاد اللقاء الجماهيري، للاستماع لشكاوى المواطنين، وحلها في وجود جميع القيادات التنفيذية.