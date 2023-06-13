148 مواطنا يعرضون مطالبهم على محافظ سوهاج خلال اللقاء الجماهيري

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في مكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام المحافظة بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

طلبات المواطنين بسوهاج

وتنوعت طلبات المواطنين الذين بلغ عددهم 148 شخصا، بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة.

الاستجابة لطلبات المواطنين

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي قدمها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة للجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

كما التقى اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام محافظة سوهاج اليوم 148 مواطنا.