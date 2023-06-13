سفير العراق بالقاهرة: توقيع 11 وثيقة تعاون بين القاهرة وبغداد

أشاد السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، بنتائج أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصري – العراقية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره العراقي، محمد شياع السودانى، وكشف عن أن هذه الدورة أسفرت عن توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق.

دليمي: مباحثات وأعمال تترجم الاتفاقيات المشتركة

وأضاف «دليمي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل على شاشة «CBC»، أنَّه يتوقع للفترة المقبلة ترجمة الاتفاق من مباحثات واتفاقيات، موضحًا أن «هناك تعاون كبير ومثمر بين القاهرة وبغداد، وحرص للنهوض بين الجانبين في مختلف المجالات».

سفير العراق بالقاهرة: نشكركم على حسن ضيافتكم

ووجَّه سفير العراق بالقاهرة الشكر والتحية لجمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومةً وشعبًا، على حسن الاستقبال والضيافة والكرامة، مؤكدًا أن هذا شيء معروف دائمًا عن مصر.