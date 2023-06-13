عمرو مصطفى يرفع علم مصر خلال تكريمه من جمعية المؤلفين والملحنين بفرنسا

أعرب الفنان عمرو مصطفى عن سعادته بتكريمه من جمعية المؤلفين والملحنين العالمية Sacem، اليوم في فرنسا، وحصوله على العضوية الدائمة.

وحرص عمرو مصطفى على رفع علم مصر بعد حصوله على العضوية الدائمة؛ تقديرًا وفخرًا بجنسيته المصرية.

وكتب عمرو مصطفى عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تكريمي اليوم بجمعية المؤلفين والملحنين العالمية باسم sacem كعضو دائم».

أعمال عمرو مصطفى

الجدير بالذكر أن عمرو مصطفى تعاون مؤخرًا مع الفنانة مي فاروق في أغنية «افتكرلك إيه»، التي تعد أولى أغنيات مشروع إحياء التراث، الذي يعكف على استكماله عمرو حاليًا، ويهدف من خلاله إلى الحفاظ على الهوية المصرية والعربية والارتقاء بالذوق العام.

وتعاون عمرو مصطفى أيضًا في أغنية «افتكرلك إيه» مع الموزع نادر حمدي، وأشار مؤخرًا إلى أنه ينتظر رد أسرة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم في الموافقة على طرح الأغنية بصوت كوكب الشرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يعكف على تحضير ألبوم جديد والعديد من المفاجآت لجمهوره؛ استعدادًا لطرحها في موسم الصيف، بالإضافة إلى اكتشافه مواهب جديدة.

ميني ألبوم مالوش زي

وطرح ميني ألبوم «مالوش زي» بالتزامن مع عيد الفطر الماضي، وتكون من 6 أغنيات، وهي: مالوش زي، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام، تيجي تيجي، غيرك مين، كان عنده حق.