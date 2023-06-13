يونس مخيون لـ«الشاهد»: الإخوان اتفقوا على اعتصام رابعة قبل 30 يونيو بـ9 أيام

قال الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن حزبه استشعر خطورة الوضع بعد انتشار استمارات تمرد، وطلبوا لقاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وجاء محمود عزت ومحمود غزلان وحسين إبراهيم، وأبلغناهم خوفنا من 30 يونيو، وقدمنا لهم ورقة لحل الأزمة، لكن قوبل الأمر باستخفاف تام.

قبل 30 يونيو 2013

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي أكدوا للسلفيين قبل 30 يونيو 2013 بـ15 يوما أن من وقع على الاستمارة بضعة آلاف، ومن سينزل للتظاهر لن يتجاوز 100 ألف.

اعتصام رابعة

وأوضح أن تنظيم الإخوان الإرهابي دعا لاجتماع للأحزاب الإسلامية يوم 21 يونيو، ورفض حزب النور الحضور لأنه يعلم أن التنظيم سيورط الجميع، وفي هذا الاجتماع تم تصوير 30 يونيو على أنها حرب على الإسلام، واتفقوا وقتها على اعتصام رابعة، وقسموا الشعب مؤمنين وكفار في حضور رئيس الجمهورية آنذاك، وهذا كلام خطير لا يصح ولا يليق واعترضنا عليه.